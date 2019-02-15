В Томске голодные псы растерзали месячного младенца

В Томске голодные собаки растерзали младенца. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось днем 13 февраля: женщина, проживающая в частном секторе города, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. При этом в доме остались две собаки.

Вернувшись, женщина обнаружила девочку лежащей на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных. Ребенка немедленно доставили в больницу, но на следующий день он скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По нему назначена судебная медицинская экспертиза, а мать погибшего ребенка допрошена в качестве подозреваемой.

Проводится расследование.