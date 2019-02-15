Вместо Краснознаменной группы в Екатеринбурге предложили установить памятник Петру I

Жители Екатеринбурга разделились во мнении по поводу возвращения на Плотину городского пруда Краснознаменную группу с Орденом Ленина. Создатели комплекса "Мемориал Романовых" заявляют, что возвращение памятника будет способствовать разобщению людей, поэтому вместо него они предлагают установить памятник Петру I. Об этом сообщается в официальной группе комплекса "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

"Установка или сооружение памятника основателю Екатеринбурга, который был возведён по указу Петра I генерал-майором де Гениным и капитаном Василием Татищевым станет реальным шагом к общему примирению и станет настоящей визитной карточкой Екатеринбурга", - говорится в обращении.

По словам представителей комплекса, власти неожиданно стали обсуждать вопрос возвращения Краснознаменной группы, так как никаких массовых обсуждений на этот счет не проводилось. Между тем, в "Мемориале Романовых" заявляют, что "при всей кажущейся социальной значимости" возвращения этого памятника в городе до сих пор нет достойного памятника основателю Уральской столицы.

Памятник Петру I предлагают установить в центре города, на Плотинке. Авторы обращения уверены, что такой памятник необходим городу в связи с приближающимся 300-летним юбилеем Екатеринбурга.

О возвращении Краснознаменной группы с Орденом Ленина на Плотинку стало известно на этой неделе, 13 февраля. Власти объясняют такое неожиданное решение "возвращением исторической справедливости". Как ранее заявлял Накануне.RU вице-мэр Анатолий Гагарин, этот вопрос уже обсуждался ранее главой города Александром Высокинским, однако мэр решил обнародовать решение только сейчас, так как получил поддержку общественности.

"Мы строим достаточно объектов, в том числе и те, которые отражают наше уважение к истории, культуре, религии и я считаю, что мы должны укреплять память о тех людях, которые ковали Победу и работали, не щадя себя в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул Александр Высокинский.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году. Сейчас все элементы конструкции хранятся на оборудованном складе МБУ "ВОИС".