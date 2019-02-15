НТМК о модернизации домны: Снизим нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила

Нижнетагильский металлургический комбинат (Евраз НТМК) закупит для модернизации доменной печи №6 новое оборудование за 150 млн долларов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, пуск оборудования в работу запланирован на октябрь 2020 года.

НТМК получит оборудование для литейного двора доменной печи, бесконусное загрузочное устройство, систему газоочистки, огнеупорную футеровку, медные холодильники.

"Модернизация доменной печи № 6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем еще один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила" - добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Объем печи после технического перевооружения не изменится и составит 2200 м3, мощность – 2,5 млн тонн чугуна в год. Степень очистки воздуха вырастет в шесть раз по сравнению с ранее действовавшими печами.

Напомним, что "экологически чистое оборудование" в Нижнем Тагиле запустили 9 апреля 2018 г. на АО "Евраз НТМК", после чего участились жалобы людей на "оранжевые выбросы".

В ходе окружного совещания на тему экологических рисков для здоровья населения, которое проходило в уральском полпредстве, глава ведомства Николай Цуканов сказал, что в городах Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск наиболее сильное загрязнение атмосферного воздуха.