"Историческая победа". Белорусский "БАТЭ" обыграл лондонский "Арсенал" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Белорусский футбольный клуб "БАТЭ" одержал победу над английским "Арсеналом" в матче плэй-офф Лиги Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч на стадионе "Борисов-Арена" завершился со счетом 1:0. В составе хозяев голом отметился полузащитник Станислав Драгун, отличившийся на 45-й минуте точным ударом головой после навесной передачи со штрафного.

Несмотря на обилие атак именитых гостей, сравнять счет подопечным Унаи Эмери так и не удалось. А на 85-й минуте игры с поля был удален нападающий лондонского клуба Александр Ляказетт.

Главный тренер хозяев Алексей Бага после матча отметил, что клуб добился исторической победы.

Ответный поединок 1/16 финала ЛЕ пройдет 21 февраля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.