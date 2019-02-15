Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей

Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным сотрудником Главного управления Главного штаба Минобороны (ГРУ), утверждается в очередном "расследовании" группы Bellingcat.

Псевдоним "Сергей Федотов" Сергеев получил в 2010 году. Новый паспорт, по данным Bellingcat, ему был выдан из той же серии, которая использовалась для Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Sky News заявляет, что третий участник "отравления Скрипалей" покинул Великобританию в день инцидента в Солсбери, сообщает Regnum.

Однако ранее The Telegraph писало, что якобы он после покушения на некоторое время остался в Великобритании. Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Петровым с Бошировым. Однако перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса.

Также Bellingcat связала этого фигуранта с отравлением бизнесмена в Болгарии в 2015 году.

По данным британских СМИ, британская полиция считает,что к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро россиян.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Bellingcat, Федотов, Скрипали



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 01:27 Мск "Дело Скрипалей": Лавров и Помпео обсудили "мутную историю"
Ранее 11.02.2019 15:25 Мск Генпрокуратура Болгарии: Третий причастный к "делу Скрипалей" приезжал в страну
Ранее 08.02.2019 11:56 Мск Bellingcat связал "третьего отравителя" Скрипалей с отравлением в Болгарии
Ранее 08.02.2019 07:54 Мск Британская полиция считает причастными к "делу Скрипалей" пятерых россиян
Ранее 07.02.2019 07:48 Мск Британские СМИ: Третий отравитель Скрипалей остался в Лондоне
Ранее 21.01.2019 15:28 Мск ЕС ввел санкции против главы ГРУ и его заместителя из-за "дела Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 12:34 Мск Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Ранее 17.01.2019 01:10 Мск ЕС введет санкции против Петрова и Баширова
Ранее 23.11.2018 03:00 Мск Лондон опубликовал новое видео с Петровым и Бошировым

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети