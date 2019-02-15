Bellingcat назвала имя "третьего подозреваемого" по делу Скрипалей

Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным сотрудником Главного управления Главного штаба Минобороны (ГРУ), утверждается в очередном "расследовании" группы Bellingcat.

Псевдоним "Сергей Федотов" Сергеев получил в 2010 году. Новый паспорт, по данным Bellingcat, ему был выдан из той же серии, которая использовалась для Александра Петрова и Руслана Боширова.

При этом Sky News заявляет, что третий участник "отравления Скрипалей" покинул Великобританию в день инцидента в Солсбери, сообщает Regnum.

Однако ранее The Telegraph писало, что якобы он после покушения на некоторое время остался в Великобритании. Федотов должен был улететь в Москву на одном самолете с Петровым с Бошировым. Однако перед отправкой самолета снял свою регистрацию с рейса.

Также Bellingcat связала этого фигуранта с отравлением бизнесмена в Болгарии в 2015 году.

По данным британских СМИ, британская полиция считает,что к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро россиян.