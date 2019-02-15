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Общество Челябинская область

На южноуральском предприятии "Роскосмоса" после стихийного митинга рабочих скорректируют систему оплаты труда

Руководство Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в "Роскосмос") встретилось с рабочими завода, которые вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат. По итогам принято решение создать рабочую группу, которая займется решением наболевших вопросов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

А их на предприятии не мало. На встрече с руководством рабочие пожаловались на низкую зарплату, сокращение рабочей недели, сокращение персонала, а также ряд вопросов касался организации труда и отдыха на предприятии.

В экстренном мероприятии приняли участие глава Усть-Катава Сергей Семков и его первый заместитель Сергей Пульдяев. Работникам УКВЗ рассказали о совместной работе предприятия и мэрии по поиску возможности формирования дополнительных заказов для трамвайного производства, а также иной продукции гражданского назначения.

Директор УКВЗ Артем Бахарев ответил на вопросы заводчан, основной из которых касался снижения заработной платы за январь.

"Директор предприятия дал задание начальнику отдела труда и заработной платы Сорокиной Татьяне Алексеевне проработать вопрос о корректировании системы оплаты труда на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которая должна измениться благодаря увеличению объемов производства трамваев и ряда инвестиционных проектов, реализация которых начнется в ближайшее время при поддержке ОРКК и Госкорпорации "Роскосмос", - рассказали в пресс-службе ГКНПЦ имени Хруничева.

Кроме того, в ГКНПЦ имени Хруничева напомнили, что 4 февраля состоялась совещание под руководством гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по поводу загрузки УКВЗ.

"В настоящий момент разработан план действий по дозагрузке трамвайного производства, который будет реализован в ближайшее время", - подчеркнули в пресс-службе.

Участники встречи приняли решение о создании рабочей группы. Также стороны договорились ежеквартально проводить встречи руководителей города и завода с представителями коллектива предприятия.

митинг, рабочие, УКВЗ, Усть-Катав,(2019)|Фото: tramuk.ru

Напомним, рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода, недовольные низкой заработной платой, вышли на стихийный митинг. Протестная акция прошла около центральной проходной предприятия. В соцсетях жители рассказали, что зарплата у рабочих на УКВЗ составляет порядка 12 тыс. руб. На митинге также обсуждалась возможность перевода части цехов на трехдневку и четырехдневку.

Губернатор Борис Дубровский призвал руководство УКВЗ услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение.

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На южноуральском предприятии "Роскосмоса" после стихийного митинга рабочих скорректируют систему оплаты труда

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Теги: УКВЗ, митинг, рабочие Роскосмос, зарплата,



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Ранее 14.02.2019 14:42 Мск Борис Дубровский: Руководство УКВЗ должно услышать людей
Ранее 14.02.2019 13:49 Мск "Довели людей до ручки". Рабочие УКВЗ вышли на стихийный митинг из-за низких зарплат

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