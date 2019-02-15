На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск из-за столкновения двух грузовиков перерыто движение

Участок трассы Тюмень – Ханты-Мансийск перекрыт из-за аварии.

В 8.23 на 491 км трассы столкнулись грузовики "Скания" и "МАЗ", а также легковушка. Авария произошла на мосту через реку Вах. На мосту идут дорожные работы, организовано реверсивное движение с помощью светофорного регулирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД. По предварительным данным, один из грузовиков ехал на красный. Оба водителя госпитализированы. Управлявший легковушкой человек не пострадал.

В пресс-службе "Уралуправтодора" Накануне.RU сообщили, что движение на участке временно перекрыто. Объезд возможен через посёлок Горноправдинск с выездом на трассу на 479 и 917 км.