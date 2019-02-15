На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск из-за столкновения двух грузовиков перерыто движение

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск из-за столкновения двух грузовиков перерыто движение

Участок трассы Тюмень – Ханты-Мансийск перекрыт из-за аварии.

В 8.23 на 491 км трассы столкнулись грузовики "Скания" и "МАЗ", а также легковушка. Авария произошла на мосту через реку Вах. На мосту идут дорожные работы, организовано реверсивное движение с помощью светофорного регулирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД. По предварительным данным, один из грузовиков ехал на красный. Оба водителя госпитализированы. Управлявший легковушкой человек не пострадал.

В пресс-службе "Уралуправтодора" Накануне.RU сообщили, что движение на участке временно перекрыто. Объезд возможен через посёлок Горноправдинск с выездом на трассу на 479 и 917 км.

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария трасса Тюмень - Ханты-Мансийск (15.2.19)(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск из-за столкновения двух грузовиков перерыто движение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трасса Тюмень - Ханты-Мансийск, перекрытие движения, Скания, МАЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети