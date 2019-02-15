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Происшествия Сибирский ФО

В Омске экс-директор ПФР умер спустя месяц после выхода на пенсию

В Омске 14 февраля скончался бывший руководитель областного отделения Пенсионного фонда Сергей Тодоров, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Да, Сергея Николаевича не стало", - отметила пресс-секретарь регионального ПФР Виктория Богдыль.

Сообщается, что Тодоров скончался спустя месяц после выхода на пенсию от продолжительной тяжелой болезни.

В Омске он был известен как депутат Законодательного собрания региона, руководитель фракции "Единой России". Отделение ПФР он возглавлял с 1996 года.

Отмечается, что прощание с Тодоровым пройдет 16 февраля в областном центре культуры "Сибиряк" с 11.00 до 13.00.

Сергей Тодоров(2019)|Фото: ПФР по Омской области

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В Омске экс-директор ПФР умер спустя месяц после выхода на пенсию

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Теги: Сергей Тодоров, смерть, болезнь, ПФР, пенсионный фонд, пенсия, Омск



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