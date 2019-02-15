В Омске экс-директор ПФР умер спустя месяц после выхода на пенсию

В Омске 14 февраля скончался бывший руководитель областного отделения Пенсионного фонда Сергей Тодоров, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Да, Сергея Николаевича не стало", - отметила пресс-секретарь регионального ПФР Виктория Богдыль.

Сообщается, что Тодоров скончался спустя месяц после выхода на пенсию от продолжительной тяжелой болезни.

В Омске он был известен как депутат Законодательного собрания региона, руководитель фракции "Единой России". Отделение ПФР он возглавлял с 1996 года.

Отмечается, что прощание с Тодоровым пройдет 16 февраля в областном центре культуры "Сибиряк" с 11.00 до 13.00.