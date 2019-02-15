Проект Храма Екатерины одобрен на слушаниях. "За" - 3 тыс. 107 человек, "против" - 192

В Екатеринбурге закончились общественные слушания на тему строительства Храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. По данным мэрии города, только 192 человека выступили против возведения Собора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего в общественных обсуждениях приняли участие 3 тыс. 309 человек. Поддержали Храм - 3 тыс. 107 человек. Остальные участники внесли другие предложения. Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил: "Я рад, что общественные обсуждения по такому важному для города вопросу не стали пустой формальностью. Результаты более чем убедительно показывают – екатеринбуржцам нужен храм святой Екатерины. Он не только украсит город, но и станет одним из главных духовных центров".

Добавим, что в вопросе строительства Храма святой Екатерины поставлена точка: депутаты думы проголосовали за перевод общественной территории возле Театра драмы в категорию земель, предназначенных под строительство религиозных сооружений. Однозначного мнения не было, звучало предложение перенести этот пункт повестки на другое заседание, учитывая общественный резонанс темы.

Напомним, Октябрьская площадь находится в полуразрушенном состоянии: разбитые ступеньки, многочисленные граффити, разбросанный мусор. Отсюда открывается вид на пруд, считающийся одной из визитных карточек города.

Отметим, что построить храм святой Екатерины и "принципиально новую комфортную территорию" возле Драмтеатра планируют к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. Там может появиться пешеходный мост, соединяющего площадку у театра с противоположным берегом, а также прибрежный амфитеатр.