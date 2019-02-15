Проект Храма Екатерины одобрен на слушаниях. "За" - 3 тыс. 107 человек, "против" - 192

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Проект Храма Екатерины одобрен на слушаниях. "За" - 3 тыс. 107 человек, "против" - 192

В Екатеринбурге закончились общественные слушания на тему строительства Храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. По данным мэрии города, только 192 человека выступили против возведения Собора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Всего в общественных обсуждениях приняли участие 3 тыс. 309 человек. Поддержали Храм - 3 тыс. 107 человек. Остальные участники внесли другие предложения. Директор фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил: "Я рад, что общественные обсуждения по такому важному для города вопросу не стали пустой формальностью. Результаты более чем убедительно показывают – екатеринбуржцам нужен храм святой Екатерины. Он не только украсит город, но и станет одним из главных духовных центров".

Добавим, что в вопросе строительства Храма святой Екатерины поставлена точка: депутаты думы проголосовали за перевод общественной территории возле Театра драмы в категорию земель, предназначенных под строительство религиозных сооружений. Однозначного мнения не было, звучало предложение перенести этот пункт повестки на другое заседание, учитывая общественный резонанс темы.

Напомним, Октябрьская площадь находится в полуразрушенном состоянии: разбитые ступеньки, многочисленные граффити, разбросанный мусор. Отсюда открывается вид на пруд, считающийся одной из визитных карточек города.

Отметим, что построить храм святой Екатерины и "принципиально новую комфортную территорию" возле Драмтеатра планируют к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. Там может появиться пешеходный мост, соединяющего площадку у театра с противоположным берегом, а также прибрежный амфитеатр.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Проект Храма Екатерины одобрен на слушаниях. "За" - 3 тыс. 107 человек, "против" - 192

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: храм святой Екатерины, Екатеринбург, общественные обсуждения, мэрия екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.02.2019 08:58 Мск Храм святой Екатерины в столице Среднего Урала прикрепили к земле
Ранее 08.02.2019 12:21 Мск Строительство Храма святой Екатерины у драмтеатра – вопрос практически решённый

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети