Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти Михаила Лесина

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Суд Вашингтона распорядился обнародовать протокол патологоанатомического исследования тела бывшего министра печати России Михаила Лесина, который умер в США в 2015 году.

Материалы должны быть рассекречены до 20 февраля. Власти Вашингтона при этом не обязаны раскрывать все имена и персональные данные лиц, упомянутых в деле.

Предоставить информацию о вскрытии тела Лесина требовал корреспондент финансируемой правительством США радиостанции Майк Экел, передает ТАСС.

О смерти Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года. Его тело было найдено в номере одной из гостиниц центрального района Вашингтона. В марте 2016 года было объявлено, что, по данным судебно-медицинских экспертов, он скончался от травмы головы. Кроме того, Лесин получил тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

В полиции Вашингтона категорически опровергли утверждения западных СМИ о том, что смерть бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в 2015 году не была несчастным случаем.

Перед этим издание BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что Лесин был забит бейсбольной битой. Другой источник заявил, что у Лесина были сломаны ребра, о чем ранее не сообщалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил лесин, сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2017 10:28 Мск СМИ получили полицейский отчет о последних днях Лесина
Ранее 29.07.2017 09:04 Мск В полиции Вашингтона заявили, что Лесин не был убит
Ранее 28.07.2017 21:43 Мск Западные СМИ: Лесина забили битами перед встречей с сотрудниками Минюста США
Ранее 16.03.2016 02:16 Мск Американские власти не рассматривают смерть Лесина как убийство

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети