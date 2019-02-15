Суд обязал власти Вашингтона рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Суд Вашингтона распорядился обнародовать протокол патологоанатомического исследования тела бывшего министра печати России Михаила Лесина, который умер в США в 2015 году.

Материалы должны быть рассекречены до 20 февраля. Власти Вашингтона при этом не обязаны раскрывать все имена и персональные данные лиц, упомянутых в деле.

Предоставить информацию о вскрытии тела Лесина требовал корреспондент финансируемой правительством США радиостанции Майк Экел, передает ТАСС.

О смерти Михаила Лесина стало известно в ноябре 2015 года. Его тело было найдено в номере одной из гостиниц центрального района Вашингтона. В марте 2016 года было объявлено, что, по данным судебно-медицинских экспертов, он скончался от травмы головы. Кроме того, Лесин получил тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

В полиции Вашингтона категорически опровергли утверждения западных СМИ о том, что смерть бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в 2015 году не была несчастным случаем.

Перед этим издание BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, пожелавших остаться анонимными, сообщило, что Лесин был забит бейсбольной битой. Другой источник заявил, что у Лесина были сломаны ребра, о чем ранее не сообщалось.