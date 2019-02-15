"Краснодар" при рекордной посещаемости стадиона не смог одолеть немецкий "Байер" в Лиге Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" сыграл накануне первый матч плэй-офф Лиги Европы вничью.

Несколько раз "быки" могли отличиться, но счет в домашней встрече с немецким "Байером" так и не был открыт – 0:0.

Теперь судьба противостояния решится в ответной встрече, которая пройдет в Леверкузене 21 февраля.

Отметим, что "Краснодар" провел свой самый ранний матч в году за все время существования клуба, установив при этом новый рекорд посещаемости нового клубного стадиона – теперь он равен 34 тыс. 827 зрителей.

"Преодолеть рубеж в 35 тыс. не позволил обязательный в матчах Лиги Европы УЕФА так называемый "буфер безопасности" – несколько рядов пустых сидений, отделяющих болельщиков гостей и хозяев", – пояснили Накануне.RU в пресс-службе футбольного клуба.

Добавим, что на этой неделе еще один представитель России в ЛЕ, петербургский "Зенит", стартовал в плэй-офф турнира с поражения.