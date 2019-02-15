15 Февраля 2019
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Народного артиста России Сергея Захарова похоронят в Зеленогорске

Эстрадного певца, Народного артиста России Сергея Захарова похоронят в Зеленогорске. Об этом сообщила председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева.

Известно, что прощальная церемония назначена на завтра, 16 февраля. Она состоится в Центральном зале второго крематория на Николо-Архангельском кладбище и начнется в 11 часов утра.

Шепелева также сообщила, что решение о захоронении праха Захарова в Зеленогорске принимали супруга и дочь артиста. По словам председателя, Межрегиональный союз концертных деятелей выступал с просьбой похоронить его на Комаровском кладбище, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности.

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Народного артиста России Сергея Захарова похоронят в Зеленогорске

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Теги: Захаров, прощание, Зеленогорск



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Ранее 14.02.2019 13:08 Мск Народный артист России, эстрадный певец Сергей Захаров скончался в Москве

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