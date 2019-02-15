Владимир Путин станет главным гостем форума в Пекине

Президент России Владимир Путин посетит второй форум "Пояса и пути", который пройдёт в Пекине 26-27 апреля.

Как передаёт ТАСС, посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал о том, что российского президента ждут на форуме в качестве главного гостя. В прошлом году состоялись четыре российско-китайских саммита на высшем уровне, шесть встреч министров иностранных дел, четыре встречи министров обороны.

Изменение состава межправительственных комиссий, произошедшее из-за смены российского правительства в 2018 г., не повлияла на работу межправительственных механизмов.

На первом форуме "Пояса и пути", прошедшем в 2017 г., Владимир Путин также был одним из важнейших гостей, а председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Россия и Китай, стремясь к политическому урегулированию сирийского и корейского кризисов, играют роль "балластного камня" в обеспечении мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.