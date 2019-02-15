ФАС возбудила дело против трейдеров из-за роста биржевых цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компаний "Солид-товарные рынки" и "А-ОЙЛ". Трейдеры подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах топливом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

ФАС провела анализ договоров, заключенных трейдерами в секции "нефтепродукты" СпбМТСБ, действия компаний могли привести к повышению цен на автомобильное топливо марок АИ-92, АИ-95, АИ-98.На некоторых балансовых пунктах сделки совершались только "Солид-товарные рынки" и "А-ОЙЛ", из-за чего биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний.Сделки могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 г.

"В результате таких действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже могли завышаться. Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это потенциально привело к общему повышению цен на топливо", - пояснил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Напомним, значительный рост цен произошел весной 2018 г., после чего правительство договорилось с нефтяниками о "заморозке" цен. Ограничения по индексации стоимости топлива на розничном рынке будут действовать до марта 2019 г.