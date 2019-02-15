Трамп намерен подписать бюджет и одновременно ввести режим ЧП в США

Американский Сенат во избежание нового шатдауна утвердил бюджет на ближайшие шесть месяцев.

Вслед за Сенатом закон утвердила Палата представителей конгресса США.

Из бюджета, согласно законопроекту, будут выделены средства на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов. Речь идет о сумме $1,37 млрд, передает Regnum.

Накануне пресс-служба Белого дома сообщила ,что президент США Дональд Трамп подпишет закон о федеральном бюджете на условиях демократов. Но после этого в стране будет объявлен режим ЧС.

Напомним, в конце декабря произошла приостановка работы правительства Штатов. Без финансирования на протяжении 35 дней оставалась примерно четверть правительства. К шатдауну привели разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по вопросу параметров бюджета на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

По словам Трампа, представители Демпартии "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену", а также "хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления", подлежащих тюремному заключению.