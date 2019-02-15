15 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Роспотребнадзор приостановит работу пищеблока прикамского санатория "Орленок", где массово заболели дети

Прикамский Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства в детском санатории "Орленок", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Ведомство установило необходимость временного запрета работы пищеблока. Подготовлены материалы для передачи в суд. В результате лабораторного исследования у двух сотрудников санатория и двух обследованных детей выявлены возбудители норовирусной инфекции.

Напомним, Роспотребнадзор проводит проверку информации о массовой болезни детей, отдыхающих в санатории. Установлено, что 12 - 13 февраля к медработникам санатория обратились 11 детей из разных отрядов в возрасте от 10 до 16 лет. Дети жаловались на боль в горле, кашель, насморк и высокую температуру - до 38 градусов. Нескольких человек тошнило.

Всех заболевших поместили в изолятор. 13 февраля восемь детей вернулись домой - их забрали родители. Трое остались в изоляторе. Состояние детей удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Между тем, сотрудники управления отобрали пробы внешней среды пищи, провели осмотр сотрудников санатория и детей. Информация о детях, которых забрали родители передана в больницы по месту жительства для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования. Экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний среди детей, находящихся в санатории, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" не поступали.

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Роспотребнадзор приостановит работу пищеблока прикамского санатория "Орленок", где массово заболели дети

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Теги: Орленок, Усть-Качка, отравление, ОРВИ, Роспотребнадзор



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Ранее 13.02.2019 16:24 Мск Минздрав Пермского края рассказал о состоянии детей в "Орленке"

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