15 Февраля 2019
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И забил, и отдал: Черышев обеспечил победу "Валенсии" в матче с "Селтиком"

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев обеспечил команде победу над шотландским "Селтиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в четверг вечером в Глазго и завершилась со счетом 0:2. На 42-й минуте Черышев забил первый гол, а в начале второго тайма отдал результативную передачу на своего одноклубника Рубена Собрино.

Ответная игра "Валенсия" - "Селтик" пройдет 21 февраля на стадионе "Месталья".

Напомним, недавно гол Дениса Черышева помог "Валенсии" уйти от поражения в полуфинальном матче Кубка Испании с "Бетисом".

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И забил, и отдал: Черышев обеспечил победу "Валенсии" в матче с "Селтиком"

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Теги: Черышев, Селтик, Валенсия, победа



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