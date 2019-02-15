В Челябинске в парке Гагарина откроют экстрим-парк

В Челябинске обновленный экстрим-парк откроется на постоянном месте в парке Гагарина. Такое решение принял врио главы города Владимир Елистратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в прошлом году спортплощадка располагалась возле памятника Курчатову. Краевед Юрий Латышев назвал "надругательством над памятником", появившийся скейт-парк. Он обратился в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области и прокуратуру Центрального района с жалобой, в которой попросил демонтировать "незаконные сооружения" и наказать должностных лиц, допустивших установку скейт-парка.

В этом году власти приняли решение открыть экстрим-парк на постоянном месте в парке Гагарина. Площадка откроется уже этим летом. В первую очередь здесь уложат покрытие и смонтируют оборудование. Затем установят освещение и видеонаблюдение, а также обустроят зрительную зону и раздевалки.

Завершить работы планируется осенью, но работать площадка будет с лета.

"Затягивать не станем, я выслушал мнение людей, которые будут здесь заниматься, их все устраивает. А нас устраивает, что для жителей Челябинска появляется еще одна возможность заниматься экстремальными видами спорта", - подчеркнул Владимир Елистратов.