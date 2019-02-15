Япония рассматривает вопрос об отмене виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России, сообщила газета Sankei со ссылкой на неназванных чиновников.

В случае, если период пребывания в стране не превышает 90 дней, гражданину РФ достаточно будет заранее зарегистрировать данные своего загранпаспорта в японском консульском учреждении.

Предполагается, что изменения визового режима будут обсуждаться на встрече глав МИД двух стран в Мюнхене 16 февраля, сообщает Regnum.

Ранее процедура получения японских виз для россиян была облегчена. С 2016 года краткосрочные многократные визу можно будет получить сразу нескольким категориям граждан: бизнесменам, политикам, деятелям науки и культуры. Срок действия таких виз продлен с трех до пяти лет.

Напомним, как информировало Накануне.RU, тогда решение японского внешнеполитического ведомства было объявлено на фоне визита российского президента в Японию. Лидеры государств перед этим приняли текст заявления о совместной деятельности на Южных Курилах.