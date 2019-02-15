В Москве неизвестные в масках напали на посетителей ресторана: есть пострадавшие

В Москве произошла крупная перестрелка, в ходе которой пострадали около 10 человек.

Драка и стрельба произошла в микрорайоне Курьяново у ресторана "Неолит", сообщили Накануне.RU в столичном главке МВД.

Сообщается, что вооруженные люди в масках ворвались в заведение и силой заставили посетителей выйти на улицу. Уже возле "Неолита" началась потасовка.

Всего участников конфликта по сообщению полиции было от 70 до 100 человек. Очевидцы вызвали правоохранителей, которые задержали более 10 человек. Также в результате конфликта пострадали люди - травмы у них не опасные, госпитализация не потребовалась.

Сейчас в МВД разбираются в обстоятельствах инцидента.