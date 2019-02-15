Взрыв газа в Красноярске: найдено тело второго погибшего

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

Взрыв газа в Красноярске: найдено тело второго погибшего

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске возросло до двух, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице города 14 февраля в 21.10 по местному времени. При взрыве газа в жилом доме погибла женщина.

взрыв газа в Красноярске(2019)|Фото: 24.mchs.gov.ru

По уточненным данным в жилом доме проживали 20 человек. Были спасены 12 человек. В результате взрыва разрушены 6 квартир.

Сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва. Сегодня состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решаться вопрос о возможном расселении жильцов дома.

взрыв газа в Красноярске(2019)|Фото: 24.mchs.gov.ru

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Взрыв газа в Красноярске: найдено тело второго погибшего

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв газа, красноярск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2019 00:03 Мск Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске
Ранее 14.02.2019 21:45 Мск В Красноярске после взрыва газа нашли тело женщины
Ранее 14.02.2019 18:15 Мск В жилом доме в Красноярске из-за взрыва газа обрушились перекрытия трех квартир

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 479

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети