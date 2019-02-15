Взрыв газа в Красноярске: найдено тело второго погибшего

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске возросло до двух, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице города 14 февраля в 21.10 по местному времени. При взрыве газа в жилом доме погибла женщина.

По уточненным данным в жилом доме проживали 20 человек. Были спасены 12 человек. В результате взрыва разрушены 6 квартир.

Сообщалось, что спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва. Сегодня состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет решаться вопрос о возможном расселении жильцов дома.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.