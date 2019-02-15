Через госграницу в Зауралье за год пытались переместить 19 поддельных автомобилей

Из Казахстана в Зауралье через госграницу за прошлый год и первый месяц этого года злоумышленники пытались переместить 19 автомобилей с поддельными документами.

Водители предъявляли на иномарки свидетельства о регистрации ТС с признаками полной подделки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Каждый водитель пытался объяснить пограничникам свою историю по факту управления этими машинами, все отрицали свою причастность к совершению преступления.

Сейчас расследуются уголовные дела. Следствие считает, что все эти машины были угнаны за рубежом, потом на них изготовили поддельные документы и уже после этого их попытались перегнать в Россию.