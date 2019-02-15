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Глава СКР заступился за Ланового, которому "Победа" отказала в перелете

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства нарушения прав Народного артиста СССР Василия Ланового со стороны авиакомпании "Победа".

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Лановой запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники "Победы" не пропустили Василия Семеновича в самолет из-за размера ручной клади.

В СКР выразили сожаление, что "равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации" и просто отказали ему в перелете.

самолёт boeing-737 авиакомпания победа(2016)|Фото: Накануне.ru

В самой "Победе" заявили, что виноваты якобы помощники Ланового, которые не подготовились к "жестким правилам" перевозчика. Александр Бастрыкин поручил следователям проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение.

Стоит отметить, что Василий Лановой является членом Общественного совета при Следственном комитете РФ.

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Глава СКР заступился за Ланового, которому "Победа" отказала в перелете

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Теги: Лановой, Победа, СКР



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