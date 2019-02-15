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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Фонд, которого нет? В Новом Уренгое ничего не слышали о проектах "криминальной" НКО горадминистрации

"Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой", директора которого подозревают в краже 22 млн руб. и неуплате НДС на 58 млн руб., уже год находится в состоянии ликвидации. При этом ни городские, ни окружные депутаты будто и не слышали о такой структуре – опрошенные Накануне.RU политики не смогли рассказать не то, что о сложностях в работе фонда, но даже просто о его деятельности. А участие в преступлениях вменяют сотрудникам мэрии газовой столицы.

Напомним, по мнению следователей, до июня 2015 г. сотрудники мэрии Нового Уренгоя и руководства фонда - в частности, исполнительный директор Константин Михайлицкий - "увели" имущество через заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "УК "Динамика", принадлежавшей НКО. Его подписали в пользу бизнесмена по заведомо заниженной стоимости. Сумма ущерба – не менее 22 млн руб., полагают следователи.

Кроме того, в 2017 г. Михайлицкий, как полагает следствие, умышленно не отразил в налоговых декларациях продажу недвижимости по заключенным с региональным инновационно-инвестиционным фондом "Ямал" соглашениям для выплат по договорам займа. В итоге в федеральный бюджет не перечислили 58 млн руб. НДС. Михайлицкий арестован.

В пресс-службе мэрии газовой столицы Накануне.RU достаточно сухо рассказали о своём детище. Фонд создан постановлением мэра Нового Уренгоя в апреле 2002 г., тогда же утвержден устав организации. В 2011 г. исполнительным директором Фонда был назначен Константин Михайлицкий. Правление утверждено в 2017 г.

"Основной вид деятельности - "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению". Сейчас фонд - в стадии ликвидации. Конкурсное производство открыто решением Арбитражного суда 22 января 2018 г. Конкурсным управляющим 20 марта 2018 г. назначена Ольга Комиссарова. Муниципальное имущество у фонда отсутствует", - рассказали в мэрии.

(2004)|Фото: n-urengoy.ru

Согласно уставу, фонд создан с целью экономического развития газовой столицы. В частности, предполагалось развитие инфраструктуры тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и канализации, повышение уровня общественной безопасности, улучшение состояния окружающей среды и прочее. Среди видов деятельности фонда - привлечение бюджетных и внебюджетных денег для достижения целей и задач, предпринимательство, отвечающее целям, благотворительность, финансовая помощь физическим и юрлицам на территории Ямала и прочие.

Однако какие именно проекты успел реализовать фонд за 16 лет работы - неизвестно, в администрации Нового Уренгоя также не смогли их назвать.

Любопытно, что опрошенные Накануне.RU городские и окружные парламентарии не в курсе каких-либо проблем этой НКО. О его работе они тоже ничего не знают. Глава комиссии новоуренгойской гордумы по бюджету и финансам, экономической и налоговой политике Игорь Чернухин рассказал Накануне.RU, что никаких контактов, пересечений с фондом у него как депутата или производственника не было. Его коллега из окружного парламента Иван Вершинин, "курирующий" газовую столицу, в разговоре с Накануне.RU отметил, что не обладает никакой информацией о работе фонда. Ничего не знает о структуре и персек городского комитета КПРФ Александр Шмаль.

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Фонд, которого нет? В Новом Уренгое ничего не слышали о проектах "криминальной" НКО горадминистрации

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Теги: фонд развития, новый уренгой, СКР, махинации



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