Зауральские пограничники задержали браконьеров, которые спрятали ружья, патроны и зайца

12 февраля в Петуховском районе сотрудники Погрануправления ФСБ задержали браконьеров.

Пограничники услышали выстрелы и направились в ту зону, откуда были слышны звуки. Приехав на место, они обнаружили четверых мужчин, у которых при себе не было огнестрельного оружия - мужчины объяснили свое местонахождение в лесу тем, что собирали березовую чагу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Пограничники начали осматривать местность и нашли два ружья, 17 патронов и тушку зайца. Злоумышленники начали отрицать свою причастность к незаконной охоте.

Сейчас в отношении нарушителей проводится проверка.