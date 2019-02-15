Мэрия Екатеринбурга обсудит с жителями концепцию развития ЦПКиО: назначены время и место

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил дату проведения круглого стола, на котором его участники оценят проекты развития Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начало мероприятия в 10.00 в субботу (16 февраля) в администрации Екатеринбурга (проспект Ленина, 24А). На официальном портале мэрии сообщается, что заявки на участие в мероприятии с указанием фамилии, имени и отчества участника необходимо подать в электронном виде по адресу dialog@ekadm.ru до 16:00 15 февраля. На этот же адрес можно присылать свои идеи и концепции по поводу развития ЦПКиО.

Всем участникам круглого стола необходимо иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, так как вход в здание мэрии в выходные дни осуществляется в режиме ограниченного доступа.

Напомним, что горадминистрация объявила о сборе творческих концепций по развитию ЦПКиО ещё в ноябре прошлого года. Проекты принимались как от рядовых горожан, так и от профессиональных дизайнеров, творческих групп, специализированных компаний и архитектурных бюро вне зависимости от страны их проживания или языка общения. В ходе коллегиальной работы специалистами муниципалитета и привлеченными экспертами были отобраны лучшие из предложенных вариантов, которые теперь обсудят с жителями города.

Ранее в ЦПКиО приступили к формированию общественного совета для выработки единой политики развития парка. Отметим, что активное обсуждение будущего ЦПКиО началось после того, как его директор Роман Шадрин подал в отставку.