ВТБ в сентябре запустит своего виртуального мобильного оператора

Банк ВТБ совместно с Tele2 в сентябре запустит своего виртуального мобильного оператора

Тогда же появятся сим-карты. О том, что ВТБ обсуждает с Tele2 проект виртуального мобильного оператора, стало известно еще в сентябре 2016 года. Всего же по состоянию на конец 2018 года на сети Tele2 работало 18 виртуальных мобильных операторов, в том числе Сбербанка, "Тинькофф банка", Virgin Connect, "Транстелекома", компаний "Центр2М" и других. Особенность таких в том, что все компании, предоставляющие услуги сотовой связи под собственным брендом, не обладают собственной телекоминфраструктурой, а арендуют ее у сотовых компаний.

На банковский сектор в совокупности пока приходится около 10% всех абонентов виртуальных мобильных операторов на сети Tele2. Две трети абонентов — на "Ростелеком", сообщают "Ведомости".