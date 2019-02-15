Появились фотографии интерьера новых купейных вагонов

Стало известно, каким будет интерьер новых одноэтажных и двухэтажных купейных вагонов.

В них предложен интерьер в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижней полке для удобства пассажиров есть раскладывающейся подлокотник, который можно использовать как столик. Между нижними полками предусмотрен столик у окна, который может складываться для экономии пространства. В каждом купе есть розетки и USB-порты для зарядки телефонов, предусмотрены крючки для верхней одежды. Вагоны предполагается оснастить душевыми в туалетных комнатах.

Интерьер купе одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Верхние полки, как и в купе двухэтажных вагонов, в сложенном состоянии практически не заметны. Нижние полки выполнены в виде дивана с подголовниками. В купе на двоих в закрытых полках над диванами есть сейф. В туалетной комнате душ.

Как предполагается, новые вагоны появятся на железной дороге в ближайшие годы, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, новые плацкартные вагоны РЖД начнут перевозить пассажиров в России с 2019 года.

О том, что РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, в начале октября сообщил глава компании Олег Белозеров. По его словам, компания рассматривает идею создания мест капсульного типа. Таким образом, у пассажиров появится личное пространство.