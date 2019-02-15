ВСМ Челябинск – Екатеринбург попала в стратегию пространственного развития РФ

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург включен в стратегию пространственного развития России, которая рассчитана на период до 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в ХП "УСМ", документ утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Как говорится в стратегии, Челябинская и Свердловская области входят в Уральско-Сибирский макрорегион, а города Челябинск и Екатеринбург являются перспективными крупными центрами экономического роста страны. В список включены города, образующие крупные и крупнейшие городские агломерации.

Среди прочих мер, направленных на обеспечение ликвидации инфраструктурных ограничений, документом предусмотрено строительство высокоскоростной магистрали Екатеринбург – Челябинск.

При этом в стратегию пространственного развития вошли только два проекта ВСМ: Москва – Казань и Екатеринбург – Челябинск.

Как сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, включение проекта в один из главных стратегических документов страны – показатель того, что государство заинтересовано в развитии Челябинской и Екатеринбургской агломераций как центров экономического роста.

Строительство УВСМ общей протяженностью около 218 км позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов – Челябинска и Екатеринбурга – с населением около 4 млн человек, которая станет третьей по величине в России после московской и петербургской.

Высокоскоростные поезда смогут развивать скорость до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинской и Свердловской областей за 1 час 10 минут.

Как сообщалось ранее, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. Об этом на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске рассказал вице-губернатор Руслан Гаттаров. Заместитель губернатора рассказал, что ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск.

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.