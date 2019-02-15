15 Февраля 2019
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Экономика В России

Российские власти исключили снижение цен на бензин

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак. "Ситуация зависит от мировых котировок и курсов валют. Сейчас сложилась ситуация, когда внутренний рынок стал более премиальным, чем внешний. Экономическая ситуация привела к тому, что мы затоварили внутренний рынок нефтепродуктов. Но рыночные механизмы не предполагают, что цены сойдут с того пьедестала, на который они забрались. Мы стремились сдержать галопирующий рост цен. Задача снижения цен труднодостижима в условиях рыночной экономики", — считает зампред правительства.

При этом Козак отметил, что снижение цены топлива в некоторых регионах на несколько копеек носит временный характер. Цены вновь начнут расти, когда начнется период сельскохозяйственных работ, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации принял постановление, в котором кабмину рекомендуется предусмотреть дополнительные меры сдерживания роста цен на бензин в пределах уровня инфляции.

Также парламентарии рекомендуют правительству "рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления нефтяным компаниям исключительного права поставки нефтепродуктов на экспорт только при условии осуществления этими компаниями обязательных поставок на внутренний рынок необходимого объема высококачественного топлива в качестве дополнительных мер по защите внутреннего рынка интересов рядовых потребителей".

Напомним, соглашение о регулировании внутренних цен на автомобильное топливо не будет продлено после марта 2019 г. Цены на АЗС выросли уже с января, по последним данным Росстата бензин подорожал на 0,6% с начала года, дизельное топливо - на 0,9%. К концу года индексация не должна превысить темпы инфляции, но удержаться в этих рамках будет сложно - одно лишь повышение акцизов добавит в цену топливо до 3 руб.

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Российские власти исключили снижение цен на бензин

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Теги: бензин, АЗС



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