Россиян лишили лекарства от кашля

Росздравнадзор отозвал с отечественного рынка французское лекарство от бронхита "Эреспал", которое ранее изготовитель запретил в связи с опасными для жизни побочными эффектами.

Из обращения будут изъяты препараты данной марки, как в виде таблеток, так и сироп. Аптеки должны подтвердить возврат лекарства поставщикам, а поставщики – предоставить информацию об изъятии. За этим должны будут проследить территориальные органы Росздравнадзора.

В настоящее время ведомство выясняет, опасно ли действующее вещество "Эреспала" – фенспирид. По итогам проверки российский Минздрав примет решение.

Данный лекарственный препарат был изъят во Франции в связи с риском "вызвать нарушения сердечного ритма". "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей, сообщает "Взгляд".