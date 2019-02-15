15 Февраля 2019
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Общество В России

Минкомсвязи: цифровое ТВ в России будет бесплатным

Российские власти не собираются вводить плату за цифровое телевидение, на которое в стране переходят в текущем году.

"Мы пошли по пути телевидения "без коробочек", сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. "Поэтому цифровое телевидение невозможно сделать платным - никогда и ни при каких обстоятельствах", - отметил он. По словам Волина, взимать плату можно было лишь с помощью декодеров, однако от идеи декодеров - дополнительных "коробочек" - было решено отказаться, и сделать сигнал открытым.

"Технологически цифровое телевидение в России построено таким образом, что ввести за него плату невозможно", - подчеркнул замглавы Минкомсвязи, сообщает "Интерфакс".

Ране Минкомсвязи предупредило об активности мошенников на фоне отключения в стране аналогового телевещания и перехода на цифровое телевидение.

Злоумышленники пытаются заключать договоры на услуги платного кабельного телевидения, сообщил РИА Новости заместитель главы ведомства Алексей Волин.

Напомним, переход на цифровой формат телевещания в России будет поэтапным. Он начался в феврале 2019 году и продлится полгода.

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Минкомсвязи: цифровое ТВ в России будет бесплатным

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Теги: Минкомсвязи, цифровое ТВ, телевидение



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