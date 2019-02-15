15 Февраля 2019
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Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистом

Российский президент Владимир Путин получил повреждение во время спарринга с дзюдоистом.

Инцидент произошел во время во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо Бесланом Мудрановым. Глава государства повредил палец, после чего перевязал его лейкопластырем и продолжил спарринг.

Путин посетил спортивный центр "Юг-Спорт", где потренировался с дзюдоистами. Президент прибыл в спортивный центр после переговоров в рамках саммита по сирийскому урегулированию, сообщает телеканал "Дождь".

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Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистом

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Теги: Путин, дзюдо, травма



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