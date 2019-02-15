Прокуратура не нашла в новом видео о жизни Цеповяза новых мотивов для новых мер

Прокуратура Амурской области в очередном видео в интернете о жизни члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза в колонии не нашла новых мотивов для новых мер.

Как сообщили в надзорном ведомстве, запись относится к периоду 2015-2016 годов, когда Цеповяз работал на пасеке. По материалам предыдущих проверок были заведены уголовные дела по статье "Превышение должностных полномочий".

Напомним, на днях в Сети появились новые кадры "суровых" условий содержания участника "банды цапков" Вячеслава Цеповяза, совершившего тяжкое преступление.

На видео показана "усадьба", которая отделена от общей территории колонии калиткой. Судя по кадрам, Цеповяз проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка.

"Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем. И будет просто отлично", - говорит закадровый голос.