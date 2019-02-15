15 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО В России

Жительница Бурятии получила срок за гибель трех детей в огне

Бурятский суд в Северобайкальске вынес приговор местной жительнице, по вине которой произошел пожар с тремя погибшими детьми.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, женщина проживала в небольшом жилом вагончике с мужем и двумя детьми: десятимесячным сыном и дочерью трех лет. В июне 2018 года вечером к ней в гости пришли знакомые, с которыми она устроила застолье.

Одна из подруг оставила ночевать свою 2-летнюю дочь в вагончике с двумя детьми хозяйки.

Так, как в округе отключили электроэнергию, женщина зажгла свечу, поставила ее в стакан на табурет. Уложив детей спать, не трезвая женщина вышла на улицу. Там она заметила, что вагон объят огнем.

Подсудимая пыталась потушить пожар ведром с водой, однако не смогла. Трое детей погибли.

Суд приговорил ее к 2,5 годам в колонии-поселении.

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Жительница Бурятии получила срок за гибель трех детей в огне

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Теги: пожар, дети



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