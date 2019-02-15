Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске.

Как сообщили Накануне в региональном ГУ МЧС, людей под завалами людей не нашли. Кинологические расчеты МЧС прекратили работу.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице города в 21.10 по местному времени. При взрыве газа в жилом доме погибла женщина. По данным СМИ, были спасены 12 человек. В результате взрыва разрушены 6 квартир.

СК возбудил уголовное дело.

В правительстве Красноярского края заявили, что аварийный дом 3 на Кандагарской улице был построен с нарушениями закона в 2013 году, сообщают Вести.ру.