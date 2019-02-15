Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске

15 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО

Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске.

Как сообщили Накануне в региональном ГУ МЧС, людей под завалами людей не нашли. Кинологические расчеты МЧС прекратили работу.

Напомним, хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице города в 21.10 по местному времени. При взрыве газа в жилом доме погибла женщина. По данным СМИ, были спасены 12 человек. В результате взрыва разрушены 6 квартир.

взрыв дома в Красноярске (2019)|Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

СК возбудил уголовное дело.

В правительстве Красноярского края заявили, что аварийный дом 3 на Кандагарской улице был построен с нарушениями закона в 2013 году, сообщают Вести.ру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Завершились поисковые работы на месте взрыва газа в Красноярске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: газ, взрыв, дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2019 21:45 Мск В Красноярске после взрыва газа нашли тело женщины
Ранее 14.02.2019 18:15 Мск В жилом доме в Красноярске из-за взрыва газа обрушились перекрытия трех квартир

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 467

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети