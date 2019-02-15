15 Февраля 2019
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Политика В России

Путин предложил ввести отдельную статью УК для "воров в законе"

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ законопроект по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней лидерам криминальных группировок и "воров в законе", говорится в сообщении электронной базы нижней палаты российского парламента.

За создание и руководство ОПГ человеку может грозить от 12 до 20 лет тюрьмы, а также штраф до 5 млн руб.

За участие в воровских "сходках" предлагается такой же срок - от 12 до 20 - и штраф до 1 млн руб.

Криминальным авторитетам и главарям преступного мира грозит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до 5 млн руб. или пожизненный срок.

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Путин предложил ввести отдельную статью УК для "воров в законе"

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Теги: Путин, статья, вор, авторитет, криминал, УК



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