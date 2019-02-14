Таинственного Мартина выслали из Центральноафриканской Республики во Францию

Таинственным фигурантом убийства российских журналистов в ЦАР Мартин может быть некий Кристоф Рэнето (Christophe Raineteau). Неудивительно, поскольку Рэнето является сотрудником французских спецслужб, а также служил наемником при экс-президенте ЦАР. Интерпол давно следит за этим французом, подозревая его в совершении теракта.

5 февраля Кристоф Рэнето был задержан на Мадагаскаре, как сообщают иностранные СМИ. При этом выяснилось, что он работает на французскую секретную службу DGSE, а в его прошлом - создание собственной ЧВК и работа советником на бывшего лидера ЦАР Франсуа Бозизе и ряд министров других африканских государств. Но главное, что француз был известен в ЦАР под именем «Мартин». Личность этого человека крайне любопытна.

«Мартин» из Мадагаскара

Как позже выяснилось, Кристофер Рэнето бывал на Мадагаскаре многократно. В прошлый раз он посетил остров во время президентских выборов этой островной державы. Случайность ли, что в том процессе голосования зафиксированы многочисленные вмешательства иностранных НПО? Когда Рэнето приехал на остров в этот раз, его сразу задержали пограничники. Ордер на его арест выдал Интерпол по официальному запросу руководства Центральноафриканской Республики.

Обвинительный список Интерпола для француза впечатляет. Среди 11 пунктов указаны и терроризм, и попытка устройства революции, и формирование незаконных группировок, а также распространение экстремизма и призывы к общественному неповиновению. Судя по такому обвинению, французский подданный Рэнето – совсем не простой человек, каким хочет представить мировой общественности его дочь, обнародовав пресс-релиз его защиты.

Интерпол требовал экстрадиции Рэнето в ЦАР, на территории которой последний и совершил все преступления, перечисленные в обвинительном списке. Однако на Мадагаскаре у ордера международной полиции не было юридической силы. В конечном итоге, Рэнето, больше известный на африканском континенте как «Альфа», «Мартин» и «Матиас», был выслан на родину во Францию, в рамках судебного сотрудничества между Антананариву и Парижем.

По словам местного источника, представители Центральноафриканской Республики прибыли в столицу Мадагаскара 9 февраля. Но забрать арестованного Рэнете им так и не удалось: его уже переправили во французское посольство, о чем лично позаботилась французский посол мадам Вулаг Анейни. Это оказалось возможным благодаря соглашению между Парижем и Антананариву в сфере судебного взаимодействия двух государств. 10 февраля французский подданный был благополучно переправлен в Париж.

При этом Рэнето не был в наручниках, как обычно перевозят опасных террористов. Француз летел, скорее, в роли туриста или делового человека, совершенно свободного в перемещениях. Есть фотографии, на которых видно, что выходец из Франции спокойно регистрируется и сдает багаж, не испытывая никаких ограничений.

Правда, это неудивительно и обусловлено тем фактом, что Рэнето, согласно источнику ФАН, является действующим сотрудником Генерального директората внешней безопасности Французской Республики (DGSE), аналога английской спецслужбы MI6 или американского Центрального разведуправления. Вот почему можно практически со стопроцентной уверенностью утверждать, что и предыдущая поездка француза на остров была неслучайной. Тогда на Мадагаскаре проходили президентские выборы, и сотрудники DGSE наверняка в них неявно участвовали. Это государство – одна из бывших французских колоний, поэтому остров до сих пор находится в зоне повышенных геополитических интересов Франции.

За что «Мартина» Рэнето разыскивают в ЦАР?

В конце мая прошлого года центральноафриканский лидер Фостен Арканж Туадера обвинил Кристофа Рэнето в подготовке и реализации террористической атаки в храме Фатима. Тот взрыв унес 26 жизней, включая архиепископа. В свою очередь, французский спецагент написал на своей страничке в Facebook, что не имеет никакого отношения к этой трагедии. Хотя признает, что он контактировал с представителями локальной оппозиции «с целью понять причины нестабильной ситуации в ЦАР». Правда, потом почему-то аккаунт Рэнето в Facebook был удален, но скриншоты его оправдательного поста остались в сети.

NorbertWazingolé:

Это Кристоф Рэнето?

GnontoungouGbekanza:

Туадер выдумал обвинение. Он практикует политику провокаций, потому что он сам и руководство страны недостаточно профессиональны.

ChrisopheRainetau

Благодарю за поддержку. Просто для президента Туадера проще обвинить во внутренних проблемах ЦАР кого-то со стороны, чем взять ответственность за них на себя.

ChrisopheRainetau

Я не делал попыток по смещению Туадера. Мои встречи с представителями оппозиции только для того, чтобы понять, почему в ЦАР царят беспорядки.

Скриншоты выглядят вполне правдоподобно. Но по сведениям из источника, работающего в полиции ЦАР, француз реально плотно сотрудничал в ЦАР с лидерами иррегулярных вооруженных формирований. Так, он был замечен в компании с командирами FPRC Нуредином Адамом и главой UPC Али Ндарасом. А также есть сведения, что именно Рэнето координировал работу банды из района «5 км» по организации теракта 1 мая 2018 года, в результате которого погибли не менее 15 жителей Цетральноафриканской республики.

Помимо теракта Кристофа Рэнето обвиняют в сотрудничестве с известным преступником Альфредом «Рэмбо» Йекатомом. Последний обвиняется Международным уголовным судом из-за его военных преступлений в ходе гражданской войны на территории центральноафриканского государства. Список обвинений Йекатома содержит все виды насилия, начиная с пыток и заканчивая привлечением несовершеннолетних к своей террористической деятельности.

Соответствующие органы ЦАР утверждают, что у них достаточно видео- и аудио-доказательств причастности Рэнето к противоправной деятельности на территории республики. Много улик против французского подданного было передано в Интерпол, что и послужило поводом для выдачи ордера на его арест. Правда, сейчас Стефани Ле Мегнен, адвокат спецагента, заявляет, что при задержании её клиента никаких доказательств представлено не было. Следовательно, её подзащитный невиновен в предъявленных ему преступлениях.

Фрилансер из частной военной компании

Помимо сказанного выше, удалось выяснить, что Кристоф Рэнето связан с рядом частных военных компаний. В период с 2005 по 2006 годы он был владельцем ЧВК «ASBPB». Параллельно он является руководителем ЧВК Aruba Inc security. Сотрудники Aruba Inc security активно взаимодействовали с фирмами MDT, I'MGOLD, Air liquid, SNC Lavalin, Catering international services, Arysta и DIT.

Все военные компании Рэнето предлагали стандартный набор услуг по охране лиц и грузов, оказанию военно-аналитических консультаций, а также по обучению профессионалов в этой области. При этом, как позже выяснилось, у француза даже нет специального профессионального образования. Сам себя он называет военным фрилансером, а защиту своих клиентов организует при помощи других «бывших военных и гражданских лиц, у которых есть опыт в личной охране». Получается, что Рэнето - просто банальный посредник по связи международной клиентурой с компаниями по безопасности, такие как Geos или Amarante International.

Рэнето не стесняется выкладывать в публичный интернет-доступ свои фотографии в компании с высокопоставленными африканскими политиками и госчиновниками. Так, например, на фото от 2004 года он позирует с действующем на тот момент президентом ЦАР Франсуа Бозизе. А на снимке 2008 года его можно увидеть в паре с Сией Ньямой Коромой, первой леди Съерра-Леоне. Кстати, именно в Съерра-Леоне работает горнодобывающая фирма Рэнето CameliDiamond

На следующем кадре наш француз уже красуется рядом с действующим вице-президентом Кот-д'Ивуара Даниэлем Каблан Дунканом.

Понятно, что французский ЧВК-фрилансер использует свои снимки с высокопоставленными африканцами в качестве рекламы. Очевидно, что если он вхож в столь высокие сферы политического истеблишмента черного континента, то у него нет проблем ни в военном, ни в гражданском бизнесе. По крайней мере, так было до недавних пор. Теперь, к расстройству Кристофа, проблемы в Африке у него все-таки появились.

Интересен и тот факт из деловой биографии Рэнето, что география его африканских турне почти всегда совпадает с миротворческим миссиями ООН на черном континенте. Француз работал в Судане, ЦАР, Конго и Мали, а в этих местах присутствовали и «голубые каски». Это не может быть простой случайностью. Данная закономерность может свидетельствовать лишь о том, что французский агент получал заказы на охрану объектов и у Организации Объединенных Наций, и у НПО, связанных с ООН.

Учитывая все приведенные факты, трудно сомневаться, что Кристоф Рэнето – профессиональный диверсант и провокатор, заточенный на реализацию самых масштабных операций в Африке. Он подготовлен таким образом, чтобы эффективно устраивать мятежи, акции гражданских неповиновений и «цветные революции». При этом у него явно есть разрешение от своего руководства убивать людей. И тот факт, что Рэнето быстро эвакуировали с Мадагаскара, говорит о том, что его работа французским спецагентом на черном континенте пока не окончена.

Изучая профессиональные позывные Кристофа, невольно обращаешь внимание на прозвище «Мартин». Не к нему ли ехали 31 июля прошлого года погибшие российские журналисты Джемаль, Радченко и Расторгуев? Сейчас в ЦАР проводятся многочисленные розыскные мероприятия по поводу того громкого убийство российских подданных. И есть все основания думать, что в их результате будет обнаружен именно французский след в данном преступлении.