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Общество Центральный ФО

В Москве сотрудники роддома №10 взяли в осаду столичный департамент здравоохранения

Сотрудники зюзинского роддома №10 отказываются покидать холл департамента здравоохранения Москвы - люди требуют встречи с руководством ведомства.

В холле с утра 14 февраля находятся около 25 человек - 15 сотрудников ликвидируемого роддома, несколько жителей Зюзино, несколько депутатов, а также представители независимых профсоюзов, говорится в официальной группе профсоюза "Действие" соцсети "Вконтакте".

Собравшиеся не собираются расходиться, пока не сообщат свои требования чиновникам. Как сообщают бастующие, внутри и снаружи здания находятся сотрудники правоохранительных органов.

медработники, профсоюз, департамент здравоохранения(2019)|Фото:vk.com группа Профсоюз медработников "Действие"

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Москве была приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения, опасаясь полного закрытия этого роддома, собрали подписи в поддержку его сохранения. Отмечалось, что работа отделений роддома перестала осуществляться на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года.

13 февраля представители департамента должны были встретиться с коллективом роддома и отчитаться о подготовке прозрачного плана-графика по проведению изысканий о капитальном ремонте здания и устранению недостатков. К таким договоренностям защитники роддома и департамент пришли на прошлой неделе, отмечает профсоюз. Однако чиновники не явились на встречу, поэтому работники роддома решили прийти к ним сами.

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В Москве сотрудники роддома №10 взяли в осаду столичный департамент здравоохранения

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Теги: зюзинский роддом, сотрудники, Зюзино, Москва, департамент здравоохранения



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