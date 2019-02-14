14 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

На Украине против Тимошенко требуют возбудить уголовное дело о незаконном обогащении

Украинский "Центр противодействия коррупции" требует возбудить уголовное дело в отношении лидера партии "Батькивщина" и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко. Об этом говорится на сайте организации.
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"Центр" требует расследовать факты возможного незаконного обогащения Тимошенко. Заявление подано в генпрокуратуру 12 февраля и сопровождается обширным фактологическим материалом относительно того, что она будто бы скрывала свои расходы на услуги американских лоббистов.

Как сообщало Накануне.RU, украинская власть задействовала против Тимошенко ряд мер. Вначале на выборах был зарегистрирован ее "двойник" Юрий Владимирович Тимошенко, что вызвало негодование лидера "Батькивщины". Также третий день идет суд (возможно, он специально затягивается для создания информационного фона) по избранию меры пресечения ее бывшему однопартийцу - задержанному главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в убийстве чиновницы облсовета и активистки Екатерины Гандзюк.

Тимошенко считает эти дела провокацией президента Петра Порошенко с целью ее дискредитации и недопущения победы на президентских выборах 31 марта.

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На Украине против Тимошенко требуют возбудить уголовное дело о незаконном обогащении

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Юлия Тимошенко



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