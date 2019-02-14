Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу

Сергей Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной команды России по волейболу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

"Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя долгосрочной программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира в 2022 году", - говорится в сообщении Федерации.

Отмечается, что на новом посту Шляпников займется организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола.

До 1 марта в президиум Федерации поручено представить список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной команды России.