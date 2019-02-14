В жилом доме в Красноярске из-за взрыва газа обрушились перекрытия трех квартир

В жилом доме в Красноярске обрушились перекрытия трех квартир из-за взрыва газа, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Сообщается, что хлопок произошел в трехэтажном доме на Кандагарской улице города.

По данным СМИ, спасены 12 человек. Информация по пострадавшим и жертвам ЧП уточняется.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону Накануне.RU подтвердили информацию о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме. Он произошел 14 февраля в 21.10 местного времени. "От МЧС 25 человек, 7 единиц техники. Информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.