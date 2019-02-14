Роскосмос опубликовал снимки "валентинок" с борта МКС
Роскосмос опубликовал снимки "валентинок", сделанных российскими космонавтами с борта МКС. Об этом госкорпорация сообщила в своем микроблоге в Twitter.
"Для тех, кто отмечает День влюбленных – это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты и сфотографированные российскими космонавтами с борта МКС", - говорится в сообщении.
#МКСфотоДня: для тех, кто отмечает День влюбленных – это самые настоящие космические Валентинки, созданные природой по всей территории планеты и сфотографированные российскими космонавтами с борта МКС 💖 #ДеньСвятогоВалентина #14февраля pic.twitter.com/Qfr82bMpUQ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 февраля 2019 г.