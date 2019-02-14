Ранее также были арестованы заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, бывший директор рязанского предприятия "Детское питание" Александр Дворецкий и бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин.

По данным следствия, Пущин вместе с другими фигурантами данного дела организовали получение взяток директором рязанского предприятия "Детское питание".

Советник министра экономического развития РФ Павел Пущин обвиняется в получении крупной взятки. Басманный суд Москвы арестовал чиновника до 12 апреля, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Советник министра экономического развития арестован до 12 апреля по делу о взятке





