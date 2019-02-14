Бывший директор "Фонда развития Нового Уренгоя" арестован

Бывший исполнительный директор некоммерческой организации "Фонд развития муниципального образования город Новый Уренгой" Константин Михайлицкий арестован. Соответствующее ходатайство следователя удовлетворил Салехардский городской суд, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Как сообщало Накануне.RU, Михайлицкому вменяют кражу чужого имущества через продажу доли управляющей компании и неуплату налога на добавленную стоимость,

По мнению следствия, до июня 2015 г. сотрудники мэрии Нового Уренгоя и руководства фонда "увели" имущество через заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "УК "Динамика", принадлежавшей НКО. Его подписали в пользу бизнесмена по заведомо заниженной стоимости. Сумма ущерба – не менее 22 млн руб., полагают следователи.

Кроме того, в 2017 г. Михайлицкий, как полагает следствие, умышленно не отразил в налоговых декларациях продажу недвижимости по заключенным с региональным инновационно-инвестиционным фондом "Ямал" соглашениям для выплат по договорам займа. В итоге в федеральный бюджет не перечислили 58 млн руб. НДС.