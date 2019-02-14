14 Февраля 2019
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Политика

Сбербанк готов реструктурировать долги Utair

Сбербанк рассматривает возможность реструктуризации долга авиакомпании Utair, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в кулуарах Российского инвестиционного форума.
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"Пока находимся в очень конструктивном диалоге. Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию. Представлен план реструктуризации этого долга под план вывода компании из кризиса. Если мы увидим, что там все хорошо, то, я думаю, мы пойдем навстречу компании и реструктурируем долг", - приводит ТАСС слова Грефа.

Также Герман Греф отметил, что банк не собирается банкротить авиакомпанию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее крупнейшие кредиторы авиакомпании Utair, в числе которых Сбербанк, выступили против взыскания долгов с перевозчика, допустившего дефолт по кредиту.

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Сбербанк готов реструктурировать долги Utair

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Теги: Герман Греф, Сбербанк, Utair



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Ранее 12.02.2019 08:21 Мск Кредиторы Utair отказались взыскивать долги с авиакомпании

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