На юге Москвы в результате пожара в квартире многоэтажки погиб ребенок

На юге Москвы в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома погиб ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14.54 мск - загорание произошло в квартире на втором этаже 14-ти этажного жилого дома по адресу: ул. Чертановская, дом 52, корпус 1.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 3-го этажа по трехколенной лестнице были спасены 6 человек (4 взрослых и 2 детей).

Принятыми мерами в 15 часов 22 минуты пожар был ликвидирован. К сожалению, погиб ребенок", - говорится в сообщении.