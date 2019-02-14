Аварию в Черногорске используют для атаки на губернатора Хакасии?

Авария в Черногорске – одном из крупнейших городов Хакасии, где вчера произошел прорыв трубопровода и приостановлена деятельность основного котла центральной котельной, сейчас широко используется для медийной атаки на главу республики.

В результате без тепла и горячей воды остались более двухсот многоквартирных жилых дома и ряд социально-значимых объектов. С 5 утра вчера были начаты ремонтные работы, а контроль за ними был возложен на заместителя губернатора Юрия Курлаева, под председательством которого было собрано республиканское совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ремонтные работы продолжались в течение ночи 13-14 февраля. Из отопительных систем в домах, чтобы не допустить разморозки, была слита вода.

В рамках ЧС были созданы 5 временных пунктов пребывания, куда предложено на время работ перебраться пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другими категориям граждан. Для детей организованы группы временного пребывания в работающих детских садах. Жителям будет сделан перерасчёт за оплату коммунальных услуг с учётом того, что они не пользовались ими. Тепло в Черногорске должно быть подано до завершения календарных суток 14 февраля.

Глава республики Валентин Коновалов, находившийся в момент аварии на Российском инвестиционном форуме, первым рейсом 14 февраля вылетел в Абакан.

Однако во множестве Telegram-каналов разошлась информация, будто бы руководство региона заняло выжидательную позицию и не предприняло никаких мер по ликвидации аварии. О самом главе говорится лишь, что он улетел в Сочи, зная об аварии, но не указывается, что он отбыл туда на форум, и уже после того, как начались работы по ликвидации ЧС

Депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с Накануне.RU отметил, что нападки непосредственно на Валентина Коновалова начались с самой предвыборной кампании. Среди подобных нападок уже были, например, выдуманные "сложности" с углём, которые были "заслугами" предыдущего губернатора, и которые Коновалов, более того, решил успешно. Тогда, тем не менее, показывали по всем федеральным каналам каких-то коммерсантов, которые со своего барского плеча дают уголь.

"То же самое и с премиями – все прекрасно знают, как это было и почему. Я думаю, что это закусили удила, что всё пошло не по плану и начинают такую специальную информационную войну против власти в республике. Это специальные манипуляции для журналистов. Telegram-каналы читает специфическая публика, которая впоследствии формирует имидж того или иного. Поэтому здесь направлено точно, цинично, с учётом умения действовать в информационном поле. Мы имеем дело даже не с волками, а с акулами информационной войны. Плюс к их цинизму есть ещё и все властные рычаги воздействия на информационное поле" - отметил депутат.