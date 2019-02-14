Два самолета столкнулись в московском аэропорту Внуково

В столичном аэропорту Внуково столкнулись два самолета.

Как сообщает Telegram-канал Mash, они принадлежат авиакомпаниям Аzur и "Россия". По данным канала, Boeing 767, принадлежащий первой компании, при буксировке столкнулся с лайнером второй.

В итоге у одного самолета оказался поврежден правый винглет, а у второго - стабилизатор.

В лайнерах, которые столкнулись во Внуково, не было пассажиров. Боинг Аzur стоял на четвертой стоянке, боинг “России” — был на буксировке. Никто не пострадал.