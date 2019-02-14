В Екатеринбурге появились специальные светофоры для общественного транспорта

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Екатеринбурге появились специальные светофоры для общественного транспорта

На нескольких перекрестках Екатеринбурга установили "умные" светофоры, которые будут пропускать общественный транспорт. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, такие светофоры установлены на перекрестках Готвальда – Опалихинская, Крауля – Заводская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Краснолесья.

Новые светофоры позволяют сократить время пути общественного транспорта, а также обеспечивают работу автобусов по расписанию. Сейчас они работают в тестовом режиме, специалисты проверяли "умные" светофоры с течение двух недель.

"За это время система уже показала себя с хорошей стороны, по предварительным подсчетам, на данных перекрестках наблюдается сокращение задержек в движении транспорта на 17%", – отметил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Комитета по транспорту мэрии Владимир Галаков.

Организация проезда автобусов на таких перекрестках основывается на вычислении примерного времени прибытия транспорта к светофору. А время прибытия высчитывается с помощью технологии ГЛОНАСС.

"При подъезде автобуса к перекрестку, оснащенному таким светофором, в автоматизированную систему управления поступает запрос на приоритетный проезд движущегося транспорта. Затем система выбирает подходящий алгоритм и подстраивает режим работы светофора. Корректировки вводятся за счет изменения продолжительности цикла, который после предоставления приоритета, восстанавливается в обычный режим», – пояснил начальник отдела автоматизированной системы управления дорожным движением МБУ "ЦОД" Александр Разумов.

Проект "умных" светофоров еще дорабатывается, позднее будут известны дальнейшие планы по развитию и распространению технологии в Екатеринбурге.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге появились специальные светофоры для общественного транспорта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: светофор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 434

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети