В Екатеринбурге появились специальные светофоры для общественного транспорта

На нескольких перекрестках Екатеринбурга установили "умные" светофоры, которые будут пропускать общественный транспорт. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, такие светофоры установлены на перекрестках Готвальда – Опалихинская, Крауля – Заводская, Бардина – Чкалова и Амундсена – Краснолесья.

Новые светофоры позволяют сократить время пути общественного транспорта, а также обеспечивают работу автобусов по расписанию. Сейчас они работают в тестовом режиме, специалисты проверяли "умные" светофоры с течение двух недель.

"За это время система уже показала себя с хорошей стороны, по предварительным подсчетам, на данных перекрестках наблюдается сокращение задержек в движении транспорта на 17%", – отметил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Комитета по транспорту мэрии Владимир Галаков.

Организация проезда автобусов на таких перекрестках основывается на вычислении примерного времени прибытия транспорта к светофору. А время прибытия высчитывается с помощью технологии ГЛОНАСС.

"При подъезде автобуса к перекрестку, оснащенному таким светофором, в автоматизированную систему управления поступает запрос на приоритетный проезд движущегося транспорта. Затем система выбирает подходящий алгоритм и подстраивает режим работы светофора. Корректировки вводятся за счет изменения продолжительности цикла, который после предоставления приоритета, восстанавливается в обычный режим», – пояснил начальник отдела автоматизированной системы управления дорожным движением МБУ "ЦОД" Александр Разумов.

Проект "умных" светофоров еще дорабатывается, позднее будут известны дальнейшие планы по развитию и распространению технологии в Екатеринбурге.